Аналитик Полетаев: окружение ВСУ в Курской области обернётся против Зеленского

Вероятное окружение украинских войск в Курской области и вытеснение их из региона негативно скажутся на позиции Киева в переговорах с Москвой, заявил сооснователь проекта «Ватфор», аналитик Сергей Полетаев.
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