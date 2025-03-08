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Аналитик Полетаев: окружение ВСУ в Курской области обернётся против Зеленского

Аналитик Полетаев: окружение ВСУ в Курской области обернётся против Зеленского

Вероятное окружение украинских войск в Курской области и вытеснение их из региона негативно скажутся на позиции Киева в переговорах с Москвой, заявил сооснователь проекта «Ватфор», аналитик Сергей Полетаев.

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