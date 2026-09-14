Сегодня – день ухода из жизни двух выдающихся генералов российской армии: покоятся рядом

Генерал-полковник Геннадий Трошев трагически погиб в авиакатастрофе 14 сентября 2008 года. Он был одним из ключевых командующих во время контртеррористических операций на Северном Кавказе.
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