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Сегодня – день ухода из жизни двух выдающихся генералов российской армии: покоятся рядом

Сегодня – день ухода из жизни двух выдающихся генералов российской армии: покоятся рядом

Генерал-полковник Геннадий Трошев трагически погиб в авиакатастрофе 14 сентября 2008 года. Он был одним из ключевых командующих во время контртеррористических операций на Северном Кавказе.

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