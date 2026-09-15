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Аргументы и Факты

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Ким Кардашьян присудили €1 компенсации за ограбление в Париже

Ким Кардашьян присудили €1 компенсации за ограбление в Париже

Парижский суд постановил выплатить американской телезвезде Ким Кардашьян 1 евро в качестве компенсации по делу о вооруженном ограблении во французской столице в 2016 году, пишет агентство Associated Press (AP), ссылаясь на адвоката.

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