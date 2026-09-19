Пропан в Узбекистане подорожал на 60% всего за день

Биржевая стоимость сжиженного газа в Узбекистане за один торговый день выросла на 60,6%. 17 сентября средняя цена тонны пропана достигла 11,9 млн сумов, увеличившись примерно на 4,5 млн сумов.
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