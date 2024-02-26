Медведчук: переворот на Украине 2014 года дал миру несколько уроков

Произошедший в 2014 году государственный перевод на Украине дал несколько уроков всему миру. Об этом в авторской колонке на портале «Другая Украина» написал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
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