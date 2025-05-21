Суперзрение и экзоскелеты помогут путям и путейцам. Могут ли новые технологии повысить безопасность железнодорожных перевозок

Статистика аварийности на железнодорожном транспорте по всему миру остаётся тревожной. После некоторого спада в 2020 году, связанного со снижением активности перевозок в начальный период пандемии COVID-19, на стальных магистралях наблюдается рост серьёзных происшествий.
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