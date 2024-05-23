Петербурженке запретили содержать в квартире более двух собак

После чего она переехала с ними Приставы поставили точку в многолетнем конфликте соседей из-за нелегального собачьего питомника в одной из квартир: после применения принудительных мер в отношении 56-летней заводчицы собак должница продала жильё и переехала вместе с питомцами, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.