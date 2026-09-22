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Газета.ру

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Автомобили Bestune B70 и T90 подешевели в Росиии на 550–900 тысяч рублей

Автомобили Bestune B70 и T90 подешевели в Росиии на 550–900 тысяч рублей

Автопроизводитель Bestune пересмотрел цены на машины 2024–2025 годов выпуска. По данным Telegram-канала Олега Мосеева, цены на все комплектации Bestune B70 2024 года снижены примерно на 550–800 тыс.

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