Как России вернуть Украину, и что потом с ней делать

Накануне Украина отпраздновала 30-летие своей независимости. Увы, несмотря на весь натужный пафос, очевидно, что за три десятилетия некогда самая богатая и процветающая советская республика превратилась в «больного человека Европы» и «анти-Россию».
Накануне Украина отпраздновала 30-летие своей независимости. Увы, несмотря на весь натужный пафос, очевидно, что за три десятилетия некогда самая богатая и процветающая советская республика превратилась в «больного человека Европы» и «анти-Россию».
Свежие комментарии