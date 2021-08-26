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Как России вернуть Украину, и что потом с ней делать

Как России вернуть Украину, и что потом с ней делать

Накануне Украина отпраздновала 30-летие своей независимости. Увы, несмотря на весь натужный пафос, очевидно, что за три десятилетия некогда самая богатая и процветающая советская республика превратилась в «больного человека Европы» и «анти-Россию».

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Александр Киселев
Если бы этот вопрос стоял в 2014 году, то можно было бы поступить так как это описано в статье. Но, за прошедшее время на Украине подросла бендеровская поросль, в которой мозги все перевёрнуты в сторону фашистких недобитков . Спрашивается, нужна нам такая Украина? Уж лучше вернуть малороссию до хаты, меньше потребуется средств для восстановления разрушенного хозяйства.
Nikolai Baranixin
Вопрос "Что нам делать с Украиной" изначально поставлен неверно. Не с "Украиной", а с Киевской губернией России. Тут же сразу отпадает и такое понятие, как " украинцы", и что делать с ними. Повторюсь, нет никакой такой "украины", и нет никаких таких " украинцев". А есть граждане России, проживающие в Киевской губернии России. И, стало быть, жить они будут по законам и правилам России( а власть России должна это обеспечить). Ну, а с теми, кто не желает жить по законам государства -разговор короткий, и давно известен -они будут осваивать просторы за Полярным кругом.
Дмитрий Марченко
украинство как идеологию нужно множить на ноль... в статье много об экономике, политике, но нет главного - какова идеология переустройства этих территорий? нужно понять что большинство населения заражено идеологией фашизма и нужно сменить несколько поколений и серьезная идеологическая работа что бы эту заразу искоренить... простая механика объединения не сработает
Сергей Зимин
Кто написал этот бред. Наличие техники не идентично наличию армии. Армия используемая в качестве карателей превращается в банду а боеспособность банды хорошо известна со времен 1918-1920 годов.
anatolii660 reznikov
Шо опять ? (С) Цитата из мультика ! Опять их кормить дотировать ? Долги платить ?
владимир шеин
Какая-то чепуха !!! Если Россия что-то предпримет !!! То Германия немедленно перекроит себе газ ??? И это зимой ????
Boris Max
Не надо возвращать.... ЛДНР себя объявить наследницей УССР и и начинать наводить порядок до самых до окраин....)))) А ЛДНРовцы сами быстро и качественно отфильтруют кто есть кто...))))
Николай Титов
Вопрос конечно интересный. Вот США поиграют с Украиной и бросят, так же как Афганистан, типа со словами - Да забирайте, не очень то она нам и нужна. И что.... и сразу газ бесплатно, сразу кредиты на миллиард миллиардов, все наши очень и очень принципиальные СМИ тут же вспомнят про общие корни и начнут её облизывать со всех сторон. Может такое быть? Теоретически да, а практически - да никогда в жизни. И не бросят, да и сами они, подыхать будут с голоду, но все равно, по множеству причин, будут ползти на Запад. И честное слово и слава Богу, а то порой возникает ощущение, что нашим Кремлевским, ну совсем уж деньги девать некуда.
Россиянин
С Чечней справились, и с Киевской губернией справимся.
Юрий Докучаев
На Х@Й, на Х@Й, на Х@Й всякую мразь ХОХЛЯЦКО-БАНДЕРОВСКУЮ принимать в РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ! УМЕРЛА, ТАК УМЕРЛА и 3,14ЗДЕЦ ЕЙ!!!
ПавелЗзаварзин
Только не возвращать! Россиянам ЕЩЁ столько жулья уже не прокормить!
Александр Волков
По Жириновскому - Галиция и Малороссия!! И с последней экономико-политические союзы!

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