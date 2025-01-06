🦆 В сафари-парке под Белогорском содержат 230 птиц, спасённых от мазута В основном, от нефтепродуктов отмыли краснокнижных гагар, а также больших и малых поганок.
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🦆 В сафари-парке под Белогорском содержат 230 птиц, спасённых от мазута В основном, от нефтепродуктов отмыли краснокнижных гагар, а также больших и малых поганок.