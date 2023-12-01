С начала года в Казани произошло 1 140 ДТП. Об этом заявил начальник Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения при Управлении МВД России по городу Казань Эльнар Садриев; По его словам, в авариях погибли 28 человек.
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