Небиометрические паспорта под запретом: что ждет россиян в Эстонии

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что владельцы видов на жительство в Эстонии и других странах Европейского Союза, использующие небиометрические российские загранпаспорта, должны до 30 сентября 2025 года подать заявление на получение биометрического паспорта.
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