В Кунгуре Пермского края прошли соревнования «Школа безопасности - 2022»

В Кунгуре в центре дополнительного образования прошли соревнования «Школа безопасности - 2022». Целями мероприятия стали формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получение практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях.