Происшествия

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В Кунгуре Пермского края прошли соревнования «Школа безопасности - 2022»

В Кунгуре Пермского края прошли соревнования «Школа безопасности - 2022»

В Кунгуре в центре дополнительного образования прошли соревнования «Школа безопасности - 2022». Целями мероприятия стали формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получение практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях.

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