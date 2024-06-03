Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Немецкое оружие для ударов по России: Tagesschau пишет о системах Patriot

Немецкое оружие для ударов по России: Tagesschau пишет о системах Patriot

Немецкое издание Tagesschau посвятило свежий материал  предоставленному Берлином разрешению Киеву на удары по России «Оружие, поставленное из Германии для нападения Украины на Россию – такой сценарий был немыслим для федерального правительства в течение нескольких месяцев.

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