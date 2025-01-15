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Закон, порядок, государство

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В Якутии оперативники задержали мужчину по подозрению в краже ювелирных украшений общей стоимостью 100 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленскому району в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее неоднократно судимого за грабеж и кражу 39-летнего уроженца Бурятии, подозреваемого в краже у сожительницы ювелирных украшений общей стоимостью 100 тысяч рублей.

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