В Якутии оперативники задержали мужчину по подозрению в краже ювелирных украшений общей стоимостью 100 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленскому району в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее неоднократно судимого за грабеж и кражу 39-летнего уроженца Бурятии, подозреваемого в краже у сожительницы ювелирных украшений общей стоимостью 100 тысяч рублей.
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