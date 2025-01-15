В Якутии оперативники задержали мужчину по подозрению в краже ювелирных украшений общей стоимостью 100 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленскому району в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее неоднократно судимого за грабеж и кражу 39-летнего уроженца Бурятии, подозреваемого в краже у сожительницы ювелирных украшений общей стоимостью 100 тысяч рублей.