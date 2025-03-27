Борт готов: северокорейцы показали свой первый самолет ДРЛО, а также клона RQ-4B Global Hawk

В последние годы КНДР демонстрирует успехи в области ВПК. Страна совершила технологический рывок, создав большое количество разнообразной современной военной техники, как самостоятельно, так и при поддержке дружественных государств.
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