NASA: возвращение экипажа Starliner с МКС запланировано на февраль

Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, застрявшие на Международной космической станции (МКС), смогут вернуться на Землю в начале 2025 года.
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