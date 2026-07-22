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"Готовится произвести фурор". 15-летняя дочь Дэвида и Виктории Бекхэм зарегистрировала косметический бренд

"Готовится произвести фурор". 15-летняя дочь Дэвида и Виктории Бекхэм зарегистрировала косметический бренд

15-летняя дочь Дэвида и Виктории Бекхэм Харпер зарегистрировала товарный знак Harlo by Harper, под которым будет выпускать косметику.

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