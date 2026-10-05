ЦБ повысил курс доллара на 6 октября

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 6 октября 2026 года. Курс доллара вырос до 84,93 рубля, тогда как 3 октября он составлял 83,48 рубля.
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