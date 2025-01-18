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Морозы придут в феврале? Синоптик Шувалов об аномалиях погоды: Из Скандинавии в Россию придёт антициклон

Морозы придут в феврале? Синоптик Шувалов об аномалиях погоды: Из Скандинавии в Россию придёт антициклон

Нынешняя зима щедра на погодные аномалии. В большинстве регионов России - удивительное потепление, вплоть до того, что в лесах появились грибы.

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