"Не договорились". Жена Юры Борисова рассказала, почему их дочери не снимаются в кино

35-летняя супруга номинанта на премию "Оскар" Юры Борисова, актриса Анна Шевчук рассказала, почему их дочери — 11-летняя Марфа и девятилетняя Акулина — не снимаются в кино.
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