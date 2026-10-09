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"Не договорились". Жена Юры Борисова рассказала, почему их дочери не снимаются в кино

"Не договорились". Жена Юры Борисова рассказала, почему их дочери не снимаются в кино

35-летняя супруга номинанта на премию "Оскар" Юры Борисова, актриса Анна Шевчук рассказала, почему их дочери — 11-летняя Марфа и девятилетняя Акулина — не снимаются в кино.

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