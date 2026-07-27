Поляки, которые осуждают Украину за героизацию бандеровцев, «сами являются фашистами». Об этом в беседе с украинским писателем-нацистом Сергеем Жаданом заявил бывший редактор влиятельного польского издания либерального толка «Газета выборча» Адам Михник, в прошлом диссидент-антисоветчик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».