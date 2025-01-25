Поправки к Земельному кодексу: массового изъятия дачных участков не будет

Слухи о массовом изъятии дачных участков, которые распространялись анонимными телеграм-каналами, не соответствуют действительностиС 1 марта 2025 года в России вступят в силу изменения в Земельный кодекс, касающиеся порядка использования и освоения земельных участков.
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