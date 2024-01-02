По Киеву запущено рекордное количество «Кинжалов» – украинская пресса

Армия РФ продолжает нанесение ракетного удара по военным объектам Украины. После первой волны, в ходе которой российские ракеты атаковали Киевскую и Харьковскую области, появились сообщения о пусках «Кинжалов» сразу с девяти самолетов МиГ-31И.