По Киеву запущено рекордное количество «Кинжалов» – украинская пресса

Армия РФ продолжает нанесение ракетного удара по военным объектам Украины. После первой волны, в ходе которой российские ракеты атаковали Киевскую и Харьковскую области, появились сообщения о пусках «Кинжалов» сразу с девяти самолетов МиГ-31И.
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