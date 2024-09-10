Дмитрий Артюхов поздравил губернатора ХМАО со вступлением в должность

В церемонии инаугурации Руслана Кухарука приняли участие в том числе губернатор Ямала, представитель Президента РФ Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, а также члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и не только.