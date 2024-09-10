Самые Свежие Но...
Главные новостиПрямая трансляцияМИГ ТВВКонтакте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дмитрий Артюхов поздравил губернатора ХМАО со вступлением в должность

В церемонии инаугурации Руслана Кухарука приняли участие в том числе губернатор Ямала, представитель Президента РФ Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, а также члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и не только.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх