Москва представит на выставке ИННОПРОМ-2024 станко-инструментальную отрасль промышленности

МОСКВА, 27 июня, ФедералПресс. В этом году стенд Москвы, одного из ведущих индустриальных центров страны, на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге будет посвящен развитию такого важного сегодня индустриального направления, как станко-инструментальная отрасль промышленности.