Москва представит на выставке ИННОПРОМ-2024 станко-инструментальную отрасль промышленности

МОСКВА, 27 июня, ФедералПресс. В этом году стенд Москвы, одного из ведущих индустриальных центров страны, на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге будет посвящен развитию такого важного сегодня индустриального направления, как станко-инструментальная отрасль промышленности.
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