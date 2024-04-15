Губернатор Василий Анохин поручил провести рейды в смоленских школах после происшествия с перцовым баллончиком

Губернатор Смоленской области провёл совещание с правоохранительными органами, МЧС и Роспотребнадзора по вопросам повышения мер безопасности в учреждениях региона Губернатор Смоленской области Василий Анохин провёл совещание с правоохранительными органами, МЧС, Роспотребнадзором и главами муниципалитетов после ЧП с перцовым баллончиком в школе №18 в Смоленске.
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