Губернатор Василий Анохин поручил провести рейды в смоленских школах после происшествия с перцовым баллончиком

Губернатор Смоленской области провёл совещание с правоохранительными органами, МЧС и Роспотребнадзора по вопросам повышения мер безопасности в учреждениях региона Губернатор Смоленской области Василий Анохин провёл совещание с правоохранительными органами, МЧС, Роспотребнадзором и главами муниципалитетов после ЧП с перцовым баллончиком в школе №18 в Смоленске.