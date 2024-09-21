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Дикий Юг - Природа Юга России

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Дома на черноморских курортах подорожали за год на 15%

Дома на черноморских курортах подорожали за год на 15%

Фото: kuban.rbc.ru Курортная недвижимость Краснодарского края стремительно дорожает. Согласно свежим аналитическим данным, за последний год стоимость частных домов на черноморских курортах региона увеличилась в среднем на 15,2%.

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