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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска о шансах «Челси» на чемпионство: «Арсенал», «Сити» и «Ливерпуль» не поскользнутся, как Кукурелья, вероятно. Нам до них далеко»

После победы над «Тоттенхэмом» (4:3) в 15-м туре АПЛ «синие» обошли «Арсенал» в турнирной таблице, поднявшись на 2-е место.

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