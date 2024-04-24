В Рязани раздают Георгиевские ленты в шести местах

Георгиевские ленточки на улицах города будут раздавать до 9 мая. В Рязани волонтеры вышли на Соборный бульвар к арке, на площадь Ленина к памятнику, на Театральную площадь к зданию театра, на площадь Победы к мемориалу.
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