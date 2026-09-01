В августе на Урал ввезли более 122 тонн цветов на 70 млн рублей

В 2026 году объем импорта срезанных цветов уменьшился на 27% по стоимости и на 18% по весу.В августе на Урал завезли почти 122 тонны свежих цветов общей стоимостью более 70 млн рублей.
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