NYT: Трамп и Путин семь лет назад обсуждали возможные поставки американского оружия Украине Дональд Трамп, будучи на тот момент президентом США, и российский лидер Владимир Путин семь лет назад обсуждали возможные поставки американского оружия Украине.
Комментарии
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С С
Кто бы сомневался, что у хохлов аппетит приходит во время еды. Вот теперь Россия и борется с этим самым амеровским оружием. Трамп. Сучара он, как и все их презервативы, простите президенты.
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