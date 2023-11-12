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Макрон назвал конференцию по Газе шагом к созданию гуманитарной коалиции

Макрон назвал конференцию по Газе шагом к созданию гуманитарной коалиции

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 ноября выразил мнение, что международная конференция по гуманитарной ситуации в секторе Газа, которая прошла в Париже 9 ноября, является шагом к созданию коалиции, целью которой является оказание гуманитарной помощи палестинскому населению в зоне конфликта.

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