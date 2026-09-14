Некапитальные объекты на земельных участках в частной собственности в Москве: как соблюсти требования законодательства при размещении

Несмотря на то, что объекты некапитального строительства не подлежат регистрации как недвижимость и не требуют получения разрешения на строительство, в ряде случаев их размещение не является полностью свободным.
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