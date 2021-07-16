Китайский гороскоп: знаки, совместимость, предсказания

Китайский гороскоп — привычный для многих гороскоп, к которому мы обращаемся ежегодно. Рассказываем о том, какие знаки китайского гороскопа существуют, какие из них совместимы друг с другом, а еще приводим гороскоп для каждого из знаков на 2021 год.