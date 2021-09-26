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Дух захватывает, какую энергетику будущего может получить Россия

Дух захватывает, какую энергетику будущего может получить Россия

Да-да, у России есть очень смелый проект на севере России, который способен перевернуть всю мировую энергетику.

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Natalia Nikonorova
Все было гладко на бумаге да ..... Очень тщательно надо все просчитать с учетом мнения основных оппонентов. Я, как не специалист, - за. Вот мое мнение как раз и не надо учитывать.
Владимир Терещенко
А почему бы и нет ?
Мария
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.
Meerflieger
Да. Только не для нас эта сказка...
Игорь Малихов
Это пели раньше ... Сейчас поют " алкоголичка " , " на лабутенах " ... и т. п .
Владимр Семкин
А кто будет строить стройбат или олигарх, которлму нужны бабуи сейчас а не через 20 лет.
Elena Zginnik
игры с природой можно проделывать ,но только до определённых пределов и не гнаться за сотнями гигаватт с дуру или с большого бодуна и этот самый водород легко можно будет вырабатывать на самых современных АЭС,которые работать будут практически с минимальными отходами,-да и те будут идти на другие производства,а эта затея с ПЭС-это всё равно,что строить что-то на луне и возить от туда продукцию...
Валентин Кравченко
Какие бы проекты едросня не создавала, все не для народа.
Татьяна Иванова
Строить будут мигранты.
Владимир Усатый
Если проект и будет одобрен и начат, то раз в пять дороже, чтобы сначала 4/5 "оприходовать", как не раз власть имущие с друзьями подобное проделывали.
Sergey Иванов
Восточный уже построили.Байконур заменил. Летай - не хочу.
Sasha Sokolov
Путину автор доложил? или так юмор на воскресенье?
Константин Кононов
см. !геоэнергетика" с Борисом Марцинкевичем!!! Не актуально ПОКА вкладывать 500 млрд. дол.!!!!!!!
Евгения Баринова
Многое из того, что сейчас есть в мире десятилетия назад казались сказкою. Жизнь покажет.
Вячеслав 5
В первую очередь хотелось бы услышать мнение учёных и не простых? как это всё скажется на нашей планете.а когда аукница-будет поздно .
Александр Агапов
Чубайсу на закуску
Игорь Сухоруков
Зачем продавать, может пустить на удешевление электричества внутри страны.
Нина Комарова
Погубят такую красоту
Алексей
Никому из наших "учёных" не приходит в голову, что это идея на уровне прошлого века. Давно пора заняться исследованиями по использованию Эфира тем паче, что Никола Тесла это уже делал. Но только наша "прикупленная наука" на это не способна.
Людмила Феоктистова (Юрьева)
Хотят на севере построить агломерат, северян подтянуть в человейники, а то разбросаны по северным просторам. А как же глобальное потепление и таяние ледников? Уже отменяется?
Ольга Заварухина
" Песня та же, поют все те же". Может свою , новенькую идейку подбросишь, тогда и ныть перестанешь.
Людмила Феоктистова (Юрьева)
Странный ответ на мой вопрос.

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