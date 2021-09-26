Дух захватывает, какую энергетику будущего может получить Россия

Патриот России и Советского СоюзаОбществоДух захватывает, какую энергетику будущего может получить Россия Да-да, у России есть очень смелый проект на севере России, который способен перевернуть всю мировую энергетику.Вернуться к статье2210НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalia NikonorovaВсе было гладко на бумаге да ..... Очень тщательно надо все просчитать с учетом мнения основных оппонентов. Я, как не специалист, - за. Вот мое мнение как раз и не надо учитывать.Владимир ТерещенкоА почему бы и нет ?ММарияМы рождены, чтоб сказку сделать былью.MeerfliegerДа. Только не для нас эта сказка...Игорь МалиховЭто пели раньше ... Сейчас поют " алкоголичка " , " на лабутенах " ... и т. п .Владимр СемкинА кто будет строить стройбат или олигарх, которлму нужны бабуи сейчас а не через 20 лет.Elena Zginnikигры с природой можно проделывать ,но только до определённых пределов и не гнаться за сотнями гигаватт с дуру или с большого бодуна и этот самый водород легко можно будет вырабатывать на самых современных АЭС,которые работать будут практически с минимальными отходами,-да и те будут идти на другие производства,а эта затея с ПЭС-это всё равно,что строить что-то на луне и возить от туда продукцию...Валентин КравченкоКакие бы проекты едросня не создавала, все не для народа.Татьяна ИвановаСтроить будут мигранты.Владимир УсатыйЕсли проект и будет одобрен и начат, то раз в пять дороже, чтобы сначала 4/5 "оприходовать", как не раз власть имущие с друзьями подобное проделывали.Sergey ИвановВосточный уже построили.Байконур заменил. Летай - не хочу.SSSasha SokolovПутину автор доложил? или так юмор на воскресенье?Константин Кононовсм. !геоэнергетика" с Борисом Марцинкевичем!!! Не актуально ПОКА вкладывать 500 млрд. дол.!!!!!!!Евгения БариноваМногое из того, что сейчас есть в мире десятилетия назад казались сказкою. Жизнь покажет.Вячеслав 5В первую очередь хотелось бы услышать мнение учёных и не простых? как это всё скажется на нашей планете.а когда аукница-будет поздно .Александр АгаповЧубайсу на закускуИгорь СухоруковЗачем продавать, может пустить на удешевление электричества внутри страны.Нина КомароваПогубят такую красотуААлексейНикому из наших "учёных" не приходит в голову, что это идея на уровне прошлого века. Давно пора заняться исследованиями по использованию Эфира тем паче, что Никола Тесла это уже делал. Но только наша "прикупленная наука" на это не способна.Л(Людмила Феоктистова (Юрьева)Хотят на севере построить агломерат, северян подтянуть в человейники, а то разбросаны по северным просторам. А как же глобальное потепление и таяние ледников? Уже отменяется?Ольга Заварухина" Песня та же, поют все те же". Может свою , новенькую идейку подбросишь, тогда и ныть перестанешь.Л(Людмила Феоктистова (Юрьева)Странный ответ на мой вопрос.Комментировать
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