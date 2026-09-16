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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафинья первым в топ-5 лиг набрал 10 очков по «гол+пас» в сезоне. У вингера «Барсы» 8+3 в 6 матчах Ла Лиги, сегодня – дубль «Расингу»

Вингер «Барселоны» Рафинья сделал дубль в ворота « Расинга » в матче 6-го туре Ла Лиги (2:1, первый тайм).

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