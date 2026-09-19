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The Eurasia Daily news agency

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No more German suicide: AfD announces "blue turn" in the east of Germany

No more German suicide: AfD announces "blue turn" in the east of Germany

Russia is ready to resume supplies via the "Nord Stream" in cooperation with AdG. This was stated in the social network X by the special representative of the President of the Russian Federation Kirill Dmitriev.

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