Стартап BrainBridge сделает возможной пересадку головы в течение десятилетия

Фантастика уверенно проецируется на нашу жизнь благодаря новым технологиям и открытиям. Исследовательский стартап BrainBridge планирует взорвать современную медицину в течение ближайших 10 лет, предложив роботизированные операции по пересадке головы … .
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