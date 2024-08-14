Это конец? Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо

Принцесса Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо. Об этом сообщает издание Page Six. Кейт и ее супруг принц Уильям накануне записали видеообращение, в котором поздравили британских спортсменов с успехами на прошедших Олимпийский играх в Париже.
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