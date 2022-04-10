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Концерты Ани Лорак в России исчезли из афиши на сайте певицы

Концерты Ани Лорак в России исчезли из афиши на сайте певицы

Украинские СМИ сообщили, что певица Ани Лорак якобы временно отказалась выступать в России. Анонсированный концерт в Санкт-Петербурге действительно исчез из афиши на сайте исполнительницы, остались только билеты на концерты Лорак в Германии.

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