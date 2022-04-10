Концерты Ани Лорак в России исчезли из афиши на сайте певицы

Украинские СМИ сообщили, что певица Ани Лорак якобы временно отказалась выступать в России. Анонсированный концерт в Санкт-Петербурге действительно исчез из афиши на сайте исполнительницы, остались только билеты на концерты Лорак в Германии.
Украинские СМИ сообщили, что певица Ани Лорак якобы временно отказалась выступать в России. Анонсированный концерт в Санкт-Петербурге действительно исчез из афиши на сайте исполнительницы, остались только билеты на концерты Лорак в Германии.
Свежие комментарии