Глава Крыма сообщил о росте туристического потока в 2024 году

Он отметил, что большая часть туристов прибыла на полуостров на автобусах и автомобилях через Крымский мост - 63%, еще 26% добрались поездами, остальные - транспортом по трассе через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
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