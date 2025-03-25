Россияне заметили «светящуюся спираль» на ночном небе

Светящаяся спираль / © соцсети Она стала результатом сброшенного топлива от второй ступени ракеты Falcon 9компании Илона Маска SpaceX, которая вывела на околоземную орбиту американский разведывательный аппарат NROL-69.
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