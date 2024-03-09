Российский мультфильм «Формула воды» выйдет в 2024 году

Новый полнометражный анимационный фильм «Формула воды» киностудии «Союзмультфильм» и студии Magic Factory Animation выйдет в кинотеатрах в этом году, сообщила ТАСС генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.
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