Ион Суручану: «Для меня самая главная национальность — быть человеком»

«Я не придаю никакого значения национальности, и это у меня от родителей. Для меня самая главная национальность — быть человеком», – заявил в интервью знаменитый исполнитель всеми нами любимых хитов Ион Суручану в эфире программы "Кредо героя".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии