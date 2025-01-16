Русская армия становится гарантом мира. Почему мы стали другими в прошедшем году

Юрий Ильинов

В деле генерала Попова не оказалось потерпевшей стороны, власти Запорожской области заявили об отсутствии ущерба В деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, не оказалось потерпевшей стороны. Администрация Запорожской области официально заявила, что никакого ущерба региону действия генерала не принесли. Запорожская область отказалась признавать себя потерпевшей стороной по делу генерала Попова, поскольку никакого ущерба региону он не нанес, а наоборот, его действия помогли остановить наступление украинской армии, рвавшейся к городам Запорожской области. Таким образом, из уголовного дела исчезла потерпевшая сторона, а если нет потерпевшего и ущерба, то нет и состава преступления. В этом случае дело или отправляется в прокуратуру, или суд его просто прекращает за отсутствием самого события преступления. Представитель администрации Запорожской области заявил, что руководство региона не признает себя потерпевшей стороной, так как действиями генерал-майора Попова никакого ущерба не было причинено. — пишут российские медиа, добавляя, что областная администрация отказалась заявлять иск о возмещении вреда к Попову. Адвокат генерала Сергей Буйновский подтвердил отказ Запорожской области от претензий, но от комментариев отказался. Напомним, что Попову вменяют хищение 1,7 тысячи тонн металлопроката для строительства укреплений на запорожском участке фронта общей стоимостью 105 миллионов рублей. На сегодняшний день основным доказательством якобы преступной деятельности генерала является перевод на его карту средств в сумме чуть более одного миллиона рублей с карты погибшего в зоне СВО Олега Цокова. Сам генерал вину не признает.