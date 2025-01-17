Стало известно, когда планируется запустить первые станции городской электрички в Петрозаводске

На первом этапе подвижный состав будет курсировать четыре раза в день. Вчера, 16 января, исполняющий обязанности министра по дорожному хозяйству Карелии Юлия Мизинкова и первый зам главы Петрозаводска Михаил Ершов в ходе выездного совещания проверили инфраструктуру, ведущую к станции «Онежский».
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