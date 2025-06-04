Сенатор Чижов указал на диаметрально противоположные позиции Москвы и Киева в переговорах

Прогресс в разрешении украинского конфликта начнется только после того, как Украина начнет реализовывать положения меморандума, предоставленного российской стороной, сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в интервью телеканалу «Звезда».
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