В Якутии началась отгрузка железной руды с Сиваглинского месторождения

Первую партию железной руды с Сиваглинского месторождения отгрузила «Якутская рудная компания» в адрес Челябинского металлургического комбината, 29 апреля сообщает пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Первую партию железной руды с Сиваглинского месторождения отгрузила «Якутская рудная компания» в адрес Челябинского металлургического комбината, 29 апреля сообщает пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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