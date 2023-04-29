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В Якутии началась отгрузка железной руды с Сиваглинского месторождения

В Якутии началась отгрузка железной руды с Сиваглинского месторождения

Первую партию железной руды с Сиваглинского месторождения отгрузила «Якутская рудная компания» в адрес Челябинского металлургического комбината, 29 апреля сообщает пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

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