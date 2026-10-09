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Туризм и География

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15 нестандартных рыболовных гаджетов с AliExpress: от эхолота до складной станции для разделки

15 нестандартных рыболовных гаджетов с AliExpress: от эхолота до складной станции для разделки

Рыбалка давно перестала быть просто удочкой, червяком и ожиданием поклёвки. Сегодня это целый мир технологичных помощников, которые берут на себя разведку водоёма, подготовку снастей, обработку улова и даже создание комфорта на берегу.

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